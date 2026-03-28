Rețea de 25 de persoane, destructurată la Brașov: furau motorină din utilajele pentru modernizarea căii ferate

Data publicării:
Două grupări formate din 25 de persoane, suspectate că furau motorină din utilajele folosite la modernizarea unei căi ferate din județul Brașov, au fost destructurate de polițiști, a anunțat sâmbătă IPJ Brașov.

Anchetatorii au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție în județele Brașov și Mureș, într-un dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, precum și tăinuire, mai scrie Agerpres.

Potrivit polițiștilor, în octombrie 2025, opt bărbați cu vârste între 23 și 57 de ani, angajați ai unei firme implicate în lucrările de modernizare a căii ferate, ar fi format un grup infracțional pentru a sustrage combustibil din utilaje. Alte 17 persoane ar fi fost implicate în fapte similare, o parte având legături directe cu membrii grupării. Motorina furată era vândută ulterior la prețuri mai mici.

Citește și: Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate

În urma descinderilor, au fost găsite recipiente folosite la furt, precum și aproximativ 1.800 de litri de motorină. De asemenea, polițiștii au descoperit o armă neletală supusă autorizării și 60 de proiectile metalice, fiind deschis un dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Au fost ridicate și articole pirotehnice, fiind întocmit un alt dosar penal privind regimul materiilor explozive.

Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore, dintre care două au fost plasate ulterior sub control judiciar. Alte opt persoane au fost prezentate instanței: șase au fost arestate preventiv, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar alta sub control judiciar.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Citește și: Furt de motorină pe șantier de modernizare a căii ferate în Brașov. Angajaţi ai unei firme de lucrări ar fi format un grup infracțional

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
5
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
furt motorina
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
politie jandarmi poarta brasov
Furt de motorină pe șantier de modernizare a căii ferate în Brașov. Angajaţi ai unei firme de lucrări ar fi format un grup infracțional
alunecare de teren pietrele lui solomon foto via news
Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon, în Brașov: există riscul prăbușirii unor arbori
autostrada sibiu fagaras
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Ca să termine la timp, muncitorii au lucrat și pe timp de iarnă. Când ar urma să fie gata
perchezitii contrabanda tigarete
Percheziții DIICOT în 3 județe. O reţea de contrabandă cu ţigări a fost destructurată
