Rețea de 25 de persoane, destructurată la Brașov: furau motorină din utilajele pentru modernizarea căii ferate

Două grupări formate din 25 de persoane, suspectate că furau motorină din utilajele folosite la modernizarea unei căi ferate din județul Brașov, au fost destructurate de polițiști, a anunțat sâmbătă IPJ Brașov.

Anchetatorii au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție în județele Brașov și Mureș, într-un dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, precum și tăinuire, mai scrie Agerpres.

Potrivit polițiștilor, în octombrie 2025, opt bărbați cu vârste între 23 și 57 de ani, angajați ai unei firme implicate în lucrările de modernizare a căii ferate, ar fi format un grup infracțional pentru a sustrage combustibil din utilaje. Alte 17 persoane ar fi fost implicate în fapte similare, o parte având legături directe cu membrii grupării. Motorina furată era vândută ulterior la prețuri mai mici.

În urma descinderilor, au fost găsite recipiente folosite la furt, precum și aproximativ 1.800 de litri de motorină. De asemenea, polițiștii au descoperit o armă neletală supusă autorizării și 60 de proiectile metalice, fiind deschis un dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Au fost ridicate și articole pirotehnice, fiind întocmit un alt dosar penal privind regimul materiilor explozive.

Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore, dintre care două au fost plasate ulterior sub control judiciar. Alte opt persoane au fost prezentate instanței: șase au fost arestate preventiv, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar alta sub control judiciar.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Editor : Ana Petrescu