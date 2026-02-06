Revizia tehnică periodică în 2026: Când trebuie făcută în funcție de motorizare și ce verificări te feresc de reparații scumpe

Revizia tehnică periodică constituie un element esențial pentru siguranța, fiabilitatea și durabilitatea autovehiculului. Deși nu este însoțită de sancțiuni directe, așa cum se întâmplă în cazul Inspecției Tehnice Periodice (ITP), respectarea recomandărilor producătorului și efectuarea regulată a verificărilor tehnice ajută la prevenirea defecțiunilor majore, menține valabilă garanția și asigură funcționarea vehicului la parametri optimi.

O atenție constantă asupra stării tehnice a mașinii reflectă grija pentru siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic, dar și responsabilitatea față de investiția pe care ai făcut-o.

Ce este revizia tehnică periodică auto

Revizia tehnică presupune verificarea sistemelor și instalațiilor principale ale autovehiculului, reglarea și ungerea mecanismelor, precum și înlocuirea la termenele stabilite a pieselor și materialelor consumabile indicate de producător în carnetul de service sau în manualul de utilizare. Scopul acesteia este menținerea autovehiculului într-o stare tehnică și de întreținere optimă și prevenirea defecțiunilor în timpul exploatării.

Așadar, o revizie tehnică auto presupune atât înlocuirea unor piese și fluide, cât și verificări amănunțite efectuate de personal calificat precum:

Înlocuirea uleiului de motor - indiferent dacă mașina este diesel sau pe benzină, uleiul de motor asigură buna funcționare a autoturismului. Schimbul de ulei se efectuează la intervalele recomandate de producător, indicate în manualul mașinii, care precizează și tipurile de ulei recomandate;

- indiferent dacă mașina este diesel sau pe benzină, uleiul de motor asigură buna funcționare a autoturismului. Schimbul de ulei se efectuează la intervalele recomandate de producător, indicate în manualul mașinii, care precizează și tipurile de ulei recomandate; Înlocuirea filtrelor - filtrele (de ulei, de aer, de polen și de carburant) împiedică pătrunderea impurităților care ar putea afecta funcționarea vehiculului. Fiind consumabile, acestea trebuie înlocuite conform intervalelor indicate în cartea tehnică;

- filtrele (de ulei, de aer, de polen și de carburant) împiedică pătrunderea impurităților care ar putea afecta funcționarea vehiculului. Fiind consumabile, acestea trebuie înlocuite conform intervalelor indicate în cartea tehnică; Verificarea frânelor - sistemul de frânare este unul dintre cele mai importante pentru siguranța în trafic. La revizie se verifică plăcuțele, lichidul de frână și capacitatea generală a vehiculului de a opri corespunzător;

- sistemul de frânare este unul dintre cele mai importante pentru siguranța în trafic. La revizie se verifică plăcuțele, lichidul de frână și capacitatea generală a vehiculului de a opri corespunzător; Alte verificări - mecanicii inspectează și alte elemente și sisteme ale mașinii, semnalând eventualele defecțiuni ce necesită remediere. Printre acestea se numără direcția, geometria roților, farurile, indicatorii de bord, curelele și accesoriile, siguranțele, funcționarea cutiei de viteze și altele. Unele verificări pot fi efectuate și la solicitarea clientului, în cazul în care apar zgomote neobișnuite, mirosuri suspecte sau alte semne de posibile probleme.

Diferența dintre Revizia Tehnică Periodică și Inspecția Tehnică Periodică (ITP)

Spre deosebire de revizia tehnică, care vizează starea generală de funcționare a autovehiculului, consumabilele și toate elementele ce influențează performanța acestuia în parametri optimi, Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este o verificare obligatorie prin lege, menită să certifice că vehiculul respectă standardele de siguranță rutieră și de protecție a mediului necesare circulației pe drumurile publice.

În România, inspecțiile tehnice periodice sunt efectuate sub coordonarea Registrului Auto Român (RAR), prin reprezentanțele sale județene sau prin stații autorizate, monitorizate de acest organism tehnic specializat din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Intervalul de efectuare a ITP-ului diferă în funcție de tipul și vechimea autovehiculului. Astfel, în cazul mașinilor noi, dacă nu sunt înregistrate probleme, prima inspecție se realizează la trei ani de la prima înmatriculare. Pentru vehiculele mai vechi de trei ani, ITP-ul se efectuează o dată la doi ani, iar pentru autovehiculele mai vechi de 12 ani, precum și pentru taxiuri, mașini de ridesharing sau transport persoane, inspecția este anuală.

În cadrul Inspecției Tehnice Periodice sunt verificate principalele sisteme ale vehiculului, printre care sistemul de frânare, direcția, suspensia, iluminarea și semnalizarea, nivelul emisiilor poluante, precum și starea generală a caroseriei și a elementelor de siguranță. În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele minime impuse de lege, vehiculul este respins, iar proprietarul are obligația de a remedia defecțiunile și de a reveni pentru o nouă verificare.

La cât timp se face revizia tehnică periodică

Intervalul pentru efectuarea reviziei tehnice periodice depinde de recomandările producătorului, tipul vehiculului și modul de utilizare. În general, majoritatea mașinilor necesită o revizie la fiecare 10.000-15.000 km sau o dată pe an, în funcție de ceea ce survine mai repede. Unele componente sau fluide pot necesita verificări sau înlocuiri la intervale mai scurte, în funcție de condițiile de exploatare sau de recomandările din manualul de service.

În general, intervalul de revizie diferă și în funcție de tipul de motorizare. Mașinile pe benzină necesită, de regulă, o revizie la fiecare 10.000-15.000 de kilometri sau o dată pe an, deoarece motorul funcționează la turații mai mari, iar uleiul își poate pierde proprietățile mai rapid. Mașinile diesel pot avea intervale ușor mai mari, de obicei între 15.000 și 20.000 de kilometri sau o dată pe an, însă acestea sunt mai sensibile la calitatea uleiului și a combustibilului, mai ales în condiții de utilizare urbană.

Indiferent de motorizare, este esențial ca revizia să fie efectuată conform indicațiilor producătorului din manualul de service, deoarece depășirea intervalelor recomandate poate duce la uzură prematură, defecțiuni costisitoare și pierderea garanției.

Unde se face revizia tehnică

Revizia tehnică poate fi efectuată la service-uri auto autorizate, de preferat cele recomandate de producătorul mașinii, sau în reprezentanța oficială a mărcii autoturismului. Pentru autovehiculele noi sau aflate în garanție, revizia trebuie realizată în ateliere specializate agreate de fabricant sau reparator, respectând termenele stabilite în manualul de service sau contractul de garanție.

Toate reviziile efectuate se evidențiază în carnetul de bord al autovehiculului, iar o copie după devizul de lucrări se păstrează în dosarul tehnic al mașinii. Lucrările de întreținere pentru instalațiile special montate pe vehicul se efectuează conform cărții tehnice a instalației, de regulă, în același timp cu operațiunile generale de întreținere.

Ce se întâmplă dacă sunt identificate probleme la revizie

În cazul în care, în urma reviziei, personalul calificat identifică defecțiuni sau nereguli, acestea sunt consemnate în fișa de lucrări. Proprietarul vehiculului are apoi posibilitatea de a decide dacă va efectua imediat reparațiile recomandate, dacă va amâna lucrările care nu impun o rezolvare imediată sau dacă va opta doar pentru intervențiile obligatorii, necesare pentru siguranța în trafic.

Această etapă este esențială, deoarece permite identificarea și remedierea problemelor din timp, prevenind apariția unor defecțiuni majore și reducând riscul respingerii vehiculului la inspecția tehnică periodică (ITP).

Documente necesare și evidența reviziei tehnice periodice

Revizia tehnică periodică nu implică depunerea unor acte oficiale, așa cum se întâmplă în cazul ITP-ului, însă este esențial să păstrezi dovezile lucrărilor efectuate pentru a urmări istoricul tehnic al vehiculului și pentru eventuale situații viitoare, cum ar fi revânzarea mașinii. Service-ul auto va întocmi pe loc fișa de lucrări și factura pentru operațiunile efectuate.

După revizie, este recomandat să păstrezi:

Fișa de service sau facturile de la service, care atestă ce lucrări și verificări au fost efectuate;

Cartea tehnică a vehiculului, unde poți completa datele despre revizie;

Note sau rapoarte de întreținere, dacă vrei să ai un istoric complet al intervențiilor și observațiilor asupra mașinii.

Consecințele neefectuării reviziei tehnice

Revizia tehnică periodică nu este sancționată direct de lege, însă neglijarea acesteia poate avea consecințe serioase asupra stării și siguranței autovehiculului. Lipsa reviziilor regulate poate duce la apariția unor defecțiuni neobservate, ceea ce generează costuri mai mari de reparație și poate afecta componente esențiale ale mașinii. Unele probleme neidentificate pot provoca respingerea vehiculului la Inspecția Tehnică Periodică (ITP) și pot crește riscul de accidente sau uzura accelerată a pieselor, scurtând astfel durata de viață a autovehiculului.

În cazul autovehiculelor noi sau aflate în perioada de garanție, nerespectarea intervalelor de revizie recomandate de producător poate duce la pierderea garanției pentru piesele și serviciile acoperite. Respectarea strictă a programului de întreținere prevăzut în manualul de service asigură funcționarea optimă a vehiculului și menținerea dreptului la garanție.

Editor : M.C.