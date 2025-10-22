Locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, sunt revoltați, după ce au aflat că statul le reconstruiește apartamentele, dar le dă cu chirie, cu posibilitatea de a fi cumpărate ulterior. Locuințele pentru care oamenii au plătit sunt pierdute iar ei ar trebui să plătească din nou pentru ele. Nu este clar dacă va fi demolată întreaga scară, sau doar etajele superioare. Unul din vecinii din bloc spune că nu este normal așa ceva. Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a declarat, miercuri, la Digi24, că, prin bugetul de stat, poate fi asigurată finanțarea pentru reconstrucția în aceeași configurație a blocului, și, de asemenea, conform proiectului, va fi o obligație de a reda apartamentele, în chirie, până la sfârșitul vieții locatarilor, cu posibilitate de vânzare oricând. El de asemenea a menționat că trebuie tras la răspundere și cel vinovat pentru a plăti prejudiciile.

„Mi s-a mutat patul cu totul. Și eu am coborât primul. Trebuie să verificăm dacă ceva e fisurat... geamuri sparte... Nu e corect.

Am muncit o viață întreagă. M-am mutat aici din ‘82- ‘83, am plătit cu rată la CEC, la bancă, l-am plătit”, spune unul dintre locatarii afectați direct de explozie.

Proiectul prin care se reconstruiește scara aparține Ministerului Dezvoltării

Cseke Atilla, ministrul dezvoltării, spune că nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituție, sau Primăria Generală, să poată finanța reconstrucția unui bloc demolat.

„În cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanțare națională sau locală posibilă pentru reconstrucția acestui bloc.

Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marți, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparență, conform procedurilor legale și în care creăm această posibilitate, acest cadru legal, de a finanța, prin Ministerul Dezvoltării sau Primăria Generală a Municipiului București, din bugetul local, pentru reconstrucția acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluția demolării integrale a acestui bloc.

În acest cadru legal sunt două variante posibile. O variantă în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanțarea pentru reconstrucția în aceeași configurație a blocului, a tuturor apartamentelor care parte dintre ele s-ar putea să fie demolate, și în care se prevede o obligație a statului de a da în chirie până la sfârșitul vieții locatarilor acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând.

În mod normal, la toată această discuție trebuie introdusă și răspunderea celui vinovat de acest prejudiciu cauzat, care este și un prejudiciu material. Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente și acest lucru se va întâmpla când ancheta și procedura judiciară se va finaliza.

Pe partea juridică va trebui lucrat, care sunt posibilitățile prin care oamenii ajung din nou proprietar pe o clădire care va fi reconstruită din fonduri publice și care cel puțin în primul moment are proprietar cel care a reconstruit, adică statul, nu persoana fizică ministrul, nu minister, ci statul român.

Cel puțin această propunere este o altă modalitate de abordare a statului decât, de exemplu, a fost în 2007, în municipiul Zalău. A fost o explozie, în urma căreia imobilul a fost demolat, în urma unei expertize tehnice. Acolo statul atunci nu a intervenit, nu a creat un program de investiții pentru reconstrucția blocului. Asociația de proprietari a dat în judecată societatea de distribuție a gazului, a câștigat procesul, a recuperat prejudiciu și s-a construit un nou bloc. Aici suntem într-o situație totuși avansată, în sensul în care statul nu spune «Domnule, voi trebuie să vă dați în judecată și să vă recuperați banii și după aceea vă reconstruiți blocul», ci vine statul și spune vă creez o posibilitate de finanțare pentru a reconstrui blocul respectiv.

Suntem într-un avans destul de mult față de varianta în care am fost acum 18 ani, în care oamenii de acolo au trebuit să-și caute dreptatea și au căutat și au câștigat un proces și prejudiciul a fost recuperat și și-au putut reconstrui blocul.

Statul vine aici și oferă o soluție astfel încât oamenii să-și recapete cât mai rapid aceste apartamente și să poată să se mute acolo unde au au fost toată viața lor, în mediul social în care sunt, unde au în apropiere loc de muncă, școală și așa mai departe”, mai spune ministrul.

