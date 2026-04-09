Rezidenții, incluși obligatoriu în linia de gardă, la cerere. Ministrul Sănătății: „Nu sunt nici salahori, nici umplutură”

Unitățile sanitare vor fi obligate să includă, la cerere, medicii rezidenți în linia de gardă a spitalului în care își desfășoară pregătirea, aceștia urmând să dubleze medicul titular și să efectueze gărzi pentru completarea normei legale de muncă. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că proiectul de modificare a Ordinului nr. 870 a fost pus în transparență decizională.

„Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a ‘profului’. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate şi cei pe care ne bazăm pentru o construcţie onestă, care nu mai ţine cont de trecut, ci de prezent şi viitor. Am modificat Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 870 (...) pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută şi plătită munca medicilor rezidenţi”, a scris ministrul pe Facebook.

Conform proiectului, rezidenții din anul I pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă din specialitatea în care se formează, în afara programului normal de lucru, cu excepția liniei I, activitatea urmând să se desfășoare sub supravegherea medicului titular de gardă.

Începând cu anul III, aceștia pot intra, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, în afara programului obișnuit, „cu respectarea limitelor de competenţă şi sub supravegherea unui medic specialist sau primar, desemnat de şeful de secţie”.

Citește și: Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională

Ministrul a subliniat că „gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară”, adăugând că medicii rezidenți reprezintă „generaţia care va duce mai departe această profesie”.

„Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziţia cuiva şi nici «umplutură» atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcţionarea sistemului actual şi, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Te-ar putea interesa și:
medic cu stetoscop la gat
Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională
nicusor dan centru arsi timisoara
Nicușor Dan a vizitat Centrul de Mari Arși din Timișoara: „Se întâmplă și lucruri bune în România”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
România și Statele Unite consolidează colaborarea în sănătate. Rogobete vorbește despre soluții concrete pentru pacienți
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi” cărora le-a închis clinicile private
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer
Recomandările redacţiei
Iranian President Tours Nuclear Facilities
„Dorinţe deşarte”. Șeful agenției iraniene pentru energie atomică...
Paradă militară Rusia
Un posibil război deschis cu Rusia, principala preocupare a şefului...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Netanyahu: „Vom continua să...
NEW YORK, NY - APRIL 07: Russian ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya votes during the United Nations Securi
Pacientul e slăbit, dar sunt speranțe. ONU și UE, posibile victime...
Ultimele știri
Amenzi de 2,58 milioane de lei în primele două luni ale acestui an. Apele Române au făcut peste 900 de controale la nivel național
Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă, după 40 de zile de restricții impuse din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Licitație de 2,2 milioane euro la Poliția Română pentru „împlicuire” și „printare”. Sindicatul Europol: „O sfidare”
Citește mai multe
