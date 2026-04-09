Rezidenții, incluși obligatoriu în linia de gardă, la cerere. Ministrul Sănătății: „Nu sunt nici salahori, nici umplutură”

Unitățile sanitare vor fi obligate să includă, la cerere, medicii rezidenți în linia de gardă a spitalului în care își desfășoară pregătirea, aceștia urmând să dubleze medicul titular și să efectueze gărzi pentru completarea normei legale de muncă. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că proiectul de modificare a Ordinului nr. 870 a fost pus în transparență decizională.

„Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a ‘profului’. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate şi cei pe care ne bazăm pentru o construcţie onestă, care nu mai ţine cont de trecut, ci de prezent şi viitor. Am modificat Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 870 (...) pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută şi plătită munca medicilor rezidenţi”, a scris ministrul pe Facebook.

Conform proiectului, rezidenții din anul I pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă din specialitatea în care se formează, în afara programului normal de lucru, cu excepția liniei I, activitatea urmând să se desfășoare sub supravegherea medicului titular de gardă.

Începând cu anul III, aceștia pot intra, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, în afara programului obișnuit, „cu respectarea limitelor de competenţă şi sub supravegherea unui medic specialist sau primar, desemnat de şeful de secţie”.

Ministrul a subliniat că „gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară”, adăugând că medicii rezidenți reprezintă „generaţia care va duce mai departe această profesie”.

„Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziţia cuiva şi nici «umplutură» atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcţionarea sistemului actual şi, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

