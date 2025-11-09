Live TV

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Report la Joker, categoria I, de peste 7 milioane de euro

Data actualizării: Data publicării:
bile loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 9 noiembrie 2025: Premii acordate după tragerea loto de joi, 6 noiembrie

Duminica, 9 noiembrie, au loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ediția de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 9 noiembrie 2025:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 40.900 de lei.

Premii acordate după tragerea loto de joi, 6 noiembrie

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig de 229.679,90 lei. Iar la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 66.274,65 lei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
femeie pe jos si frunze de toamnă
3
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
maneliti muisti
4
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
5
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să...
Ultimele știri
Doi frați maramureșeni, care au transportat ilegal migranți ucraineni cu motocicletele, au fost arestați
Oraș din sud-vestul Rusiei, lăsat temporar fără curent și căldură de un atac al ucrainenilor
Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului: Fantomele urii revin în societate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 6 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard...
Fanatik.ro
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă...
whatsapp-image-2025-11-09-at-07-55-19
Incendiu în Suceava: o pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată
Playtech
Cine are prioritate pe sectorul de drum îngustat? Mulţi nu ştiu regula
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
S-a aflat de ce Ronaldo i-a spus ”NU” lui Loți Boloni!
Pro FM
Sam Smith a suferit o liposucție la doar 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” din cauza...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Jane Fonda, șic și cool la 87 de ani, în costum roșu și tricou cu mesaj. A elogiat-o pe colega ei, Jamie Lee...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...