Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Report la Joker, categoria I, de peste 7 milioane de euro

Duminica, 9 noiembrie, au loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ediția de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 9 noiembrie 2025:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:





La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 40.900 de lei.

Premii acordate după tragerea loto de joi, 6 noiembrie

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig de 229.679,90 lei. Iar la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 66.274,65 lei.

Editor : B.E.