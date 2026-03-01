Rezultate LOTO - Duminică, 1 martie 2026: Report la 6/49 de peste 653.500 de euro. La Joker depășește 10,78 milioane de euro

Duminică, 1 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 martie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).

Premii substanțiale acordate le Loteria Română la tragerile de joi

La tragerea Noroc din data de 26.02.2026 s-a câștigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța.

La tragerea Loto 5/40 din data de 26.02.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.

