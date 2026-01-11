Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 11 ianuarie 2026: Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro. La 6/49 depășește 2,89 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 11 ianuarie: 

Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 11 ianuarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,41 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 570.900 de lei (peste 112.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 139.400 de lei (peste 27.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Turda.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din București, Sector 5 și pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Traian Băsescu.
2
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
taxe si impozite
3
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
4
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
5
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Digi Sport
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO - Duminică, 4 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025. Numerele extrase la tragerile duble și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie
bile de la loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 21 decembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc
Recomandările redacţiei
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece...
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
spionul KGB Oleg Lialin
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg...
Ultimele știri
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Şase oameni au murit într-un accident aviatic în Columbia. Printre victime e şi un cunoscut cântăreţ
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
La ce foloseşte maneta de sub scaunul din avion: nu e doar pentru deblocare în caz de evacuare
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Premieră pe câmpul de luptă: dronele ucrainene distrug trupele rusești mai rapid decât le poate înlocui Putin
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...