Rezultate LOTO - Duminică, 11 ianuarie 2026: Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro. La 6/49 depășește 2,89 milioane de euro

Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 11 ianuarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,41 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 570.900 de lei (peste 112.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 139.400 de lei (peste 27.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Turda.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din București, Sector 5 și pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

Editor : Liviu Cojan