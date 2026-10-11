Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026. La 6/49, reportul a ajuns la peste 2,54 milioane de euro. Sumă mare în joc și la Joker

Duminică, 11 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 11 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

Editor : Liviu Cojan