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Rezultate LOTO - Duminică, 12 iulie 2026: Tragerile Speciale ale Verii, cu fonduri suplimentate la principalele jocuri

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 12 iulie: 

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Verii. Pentru aceste trageri, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 12 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49: 9 lei
  • pentru JOKER: 8 lei
  • pentru LOTO 5/40: 6 lei
  • pentru NOROC: 4 lei
  • pentru NOROC PLUS: 3 lei
  • pentru SUPER NOROC: 2 lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).

La tragerile loto de joi, 9 iulie, Loteria Română a acordat 28.460 de câștiguri în valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.

Editor : Liviu Cojan

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