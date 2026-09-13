Rezultate LOTO - Duminică, 13 septembrie 2026: Trageri Speciale Aniversare, duble, cu fonduri suplimentate

Duminică, 13 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română sărbătorește 120 ani de activitate, iar cu această ocazie, compania organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 13 septembrie

Loto 6/49 tragerea principală:



Loto 6/49 tragerea suplimentară:

Noroc:

Joker tragerea principală:

Joker tragerea suplimentară:

Noroc Plus:

Loto 5/40 tragerea principală:

Loto 5/40 tragerea suplimentară:

Super Noroc:

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Fonduri suplimentate

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40: 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria Iîn valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

Peste 20.400 de câștiguri acordate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

Editor : Liviu Cojan