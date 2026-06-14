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Rezultate LOTO – Duminică, 14 iunie 2026. Peste șase milioane de euro sunt în joc la 6/49

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 14 iunie: 

Duminică 14 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română anunță un report la 6/49 de peste șase milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 1,34 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 14 iunie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

Premii câștigate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 11 iunie, Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Câmpulung, județul Argeș.

Editor : Liviu Cojan

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