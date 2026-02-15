Live TV

Rezultate LOTO, Duminică, 15 februarie 2026: La Joker, sunt în joc peste 10,24 milioane de euro. Suplimentare de fonduri la 6/49

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 15 februarie:  300.000 de lei, suplimentar la categoria I a jocului 6/49

Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste  36.400 de câștiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 15 februarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

300.000 de lei, suplimentar la categoria I a jocului 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12 februarie 2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din data de 15 februarie 2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 42.900 de lei. La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 39.600 de lei.

Premiul la 6/49, câștigat la tragerile de joi

Reamintim faptul că, la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane  de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe aplicația mobilă AmParcat.ro. și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat

