Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 15 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 15 noiembrie: 

Duminică, 15 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri cu 250.000 de lei, iar la Joker este anunțat un report de peste 1,75 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 15 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.11.2026, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea de astăzi.

Citiți și:
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul norocos și unde a fost jucat

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 41.700 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

Premiul la categoria I a jocului 6/49, câștigat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 12 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980.000 de euro). Biletul a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 s-a înregistrat și un câștig de categoria a II-a în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
4
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Sat România
5
Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva...
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"
Digi Sport
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
loto 2
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate Loto: Premiu de peste 1 milion de lei câștigat la Noroc. Anunțul Loteriei Române
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 8 noiembrie 2026. Sume substanțiale în joc la 6/49, Joker și Noroc
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă...
MWZjMzg4MDk3MGFlN2MxYjA3MTViY2M4ZTIwNmYwZA==.thumb
Val de atacuri în Marea Neagră: Două nave au fost lovite de drone în...
oana gheorghiu in fata
Oana Gheorghiu, detalii despre criza din PNL: ce spune despre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru...
Ultimele știri
Premieră spectaculoasă pentru SpaceX. Momentul în care nava Starship a revenit pe Pământ: „A fost aproape magic”
Două avioane Boeing s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului din Miami. Incidentul, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA
Ce spune Kremlinul despre întâlnirea lui Putin cu Trump și Xi Jinping
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Meme Stoica o contrazice pe Anamaria Prodan: „Eu cu Dan Petrescu? Nu există așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască: „Primul pare banal”
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Mi-e rușine". A făcut praf naționala României, după 2-1 cu Polonia: "O echipă ridicol de slabă"
Pro FM
Delia, piesă-manifest pentru femei: "Nu suntem flori, florile-s decor". Mesajul puternic a emoționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...