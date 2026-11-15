Rezultate LOTO - Duminică, 15 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Duminică, 15 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri cu 250.000 de lei, iar la Joker este anunțat un report de peste 1,75 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 15 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.11.2026, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea de astăzi.

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La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 41.700 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

Premiul la categoria I a jocului 6/49, câștigat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 12 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980.000 de euro). Biletul a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 s-a înregistrat și un câștig de categoria a II-a în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.

Editor : Liviu Cojan