Rezultate LOTO - Duminică, 18 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 3,19 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 18 ianuarie: 

Duminică, 18 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Premii mari înregistrate la tragerile de joi

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Pucioasa, jud. Dâmbovița.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Oradea, respectiv la o agenție din Oravița, jud. Caraș-Severin.

Editor : Liviu Cojan

