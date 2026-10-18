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Rezultate LOTO - Duminică, 18 octombrie 2026: Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, cu fonduri suplimentate

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 18 octombrie:  Prețurile variantelor simple de joc

Duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Astfel, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 18 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

* * *

Prețurile variantelor simple de joc

  • pentru LOTO 6/49: 9 lei
  • pentru JOKER: 8 lei
  • pentru LOTO 5/40: 6 lei
  • pentru NOROC: 4 lei
  • pentru NOROC PLUS: 3 lei
  • pentru SUPER NOROC: 2 lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

Câștiguri substanțiale înregistrate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 15 octombrie, Loteria Română a acordat peste 20.700 de câștiguri în valoare totală de peste 3,39 milioane de lei.

La Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu-Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

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