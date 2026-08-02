Rezultate LOTO - Duminică, 2 august 2026. Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro. Sumă atractivă în joc, la Joker

Duminică, 2 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul trece de 9,05 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 568.900 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 2 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat care depășește 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

Câștiguri mari înregistrate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 30 iulie, Loteria Română a acordat 23.429 de câștiguri în valoare totală de peste 3 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 988.285,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Galați.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 110.610 lei. Biletul a fost jucat online pe amparcat.ro.

Editor : Liviu Cojan