Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 21 decembrie 2025: Trageri Speciale de Crăciun cu premii suplimentate. Milioane de euro în joc

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie: 

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru aceste trageri, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40cu 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49 : 9 lei
  • pentru JOKER : 8 lei
  • pentru LOTO 5/40 : 6 lei
  • pentru NOROC : 4 lei
  • pentru NOROC PLUS : 3 lei
  • pentru SUPER NOROC : 2 lei

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,28 milioane de lei  (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 18 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025: Care sunt numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: care sunt numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 7 decembrie 2025. Numerele extrase la Tragerile Speciale și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
soldați și rachete în ucraina
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E...
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea...
Kupiansk
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra...
Ultimele știri
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un depozit
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane într-un atac lângă Johannesburg
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Fanatik.ro
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Anunț pentru pensionari: cine beneficiază de 275 de lei în plus la pensie din aprilie 2026
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic”...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...