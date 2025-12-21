REZULTATE LOTO - Duminică, 21 decembrie 2025: Trageri Speciale de Crăciun cu premii suplimentate. Milioane de euro în joc

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru aceste trageri, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40cu 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Editor : Liviu Cojan