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Rezultate LOTO - Duminică, 21 iunie 2026: La 6/49 se pot câștiga peste 6,4 milioane de euro. Report mare și la Noroc

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 21 iunie: 

Duminică, 21 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, Loteria Română anunță un report de peste 6,4 milioane de euro, iar la Noroc, reportul cumulat depășește 1,35 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 iunie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).

Premii consistente câștigate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 18 iunie, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri în valoare totală de peste 2,19 milioane de lei.

La tragerea Noroc de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 242.395,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Iași.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 160.155,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

Editor : Liviu Cojan

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