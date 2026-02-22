Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 22 februarie 2026: Trageri speciale cu fonduri suplimentate. La Joker, report de peste 10,5 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 22 februarie: 

Loteria Română organizează duminică, 22 februarie 2026, Tragerile Speciale Loto de Dragobete. Pentru aceste trageri, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 22 februarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49: 9 lei
  • pentru JOKER: 8 lei
  • pentru LOTO 5/40: 6 lei
  • pentru NOROC: 4 lei
  • pentru NOROC PLUS: 3 lei
  • pentru SUPER NOROC: 2 lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 54.200 de lei.

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

Editor : Liviu Cojan

