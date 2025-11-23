Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 23 noiembrie 2025. Premii atractive la trei jocuri ale Loteriei Române. Câți bani sunt în joc

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 23 noiembrie: 

Duminică, 23 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 23 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 69.700 de lei.

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 171.711,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Carei, județul Satu Mare.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 93.174,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Vălenii de Munte, județul Prahova.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 74.751,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

