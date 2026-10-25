Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026: Fond de câștiguri suplimentat la 6/49. La Noroc sunt în joc peste 283.000 de euro

Duminică, 25 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a suplimentat cu 500.000 fondul de câștiguri al jocului-vedetă. La Noroc sunt în joc peste 283.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 25 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22 octombrie 2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din 25 octombrie 2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria I în valoare de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 39.300 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 518.700 de lei (peste 96.900 de euro).

Premiul cel mare la 6/49, câștigat la tragerile de joi. Numere norocoase și la 5/40

La tragerile loto de joi, 22 octombrie, Loteria Română a acordat 23.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

Reamintim că la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la 6/49.

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La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joc-loto.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan