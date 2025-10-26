Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Milioane de euro sunt în joc la 6/49 și la Joker

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 26 octombrie: 

Duminică, 26 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 26 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.

Premii consistente obținute la tragerile de joi

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cisnădie.

Editor : Liviu Cojan

