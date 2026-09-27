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Rezultate LOTO - Duminică, 27 septembrie 2026: Aproape două milioane de euro sunt în joc la 6/49. Report mare și la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 27 septembrie: 

Duminică, 27 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Peste 1,91 milioane de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker reportul depășește 1,49 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 27 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei și la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

Premiu consistent acordat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sector 4.

Editor : Liviu Cojan

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