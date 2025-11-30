Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 30 noiembrie 2025: Report de aproape 8 milioane de euro la Joker. Programul agențiilor

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 30 noiembrie:  Programul agențiilor loto în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie

Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 30 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.

Programul agențiilor loto în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie

Duminică, 30 noiembrie 2025 – Deschis

Luni, 1 decembrie 2025 – Închis

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
prajituri pe farfurie
2
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
Vladimir Putin
3
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
4
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
Digi Sport
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 27 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 23 noiembrie 2025. Premii atractive la trei jocuri ale Loteriei Române. Câți bani sunt în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 16 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 13 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
Military exercise of Venezuelan army in Caracas
Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care...
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există...
agricultura
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre...
Ultimele știri
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Primele măsuri: școli închise în Câmpina, apă distribuită de la primărie
Atac armat la o petrecere pentru copii din California: patru morți și zece răniți
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina...
Fanatik.ro
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni...
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Cât timp este valabil proiectul unei case. Termenul autorizației de construcție este esenţial
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni...
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Ce slujbă a avut?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...