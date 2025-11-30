REZULTATE LOTO - Duminică, 30 noiembrie 2025: Report de aproape 8 milioane de euro la Joker. Programul agențiilor

Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 30 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.

Programul agențiilor loto în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie

Duminică, 30 noiembrie 2025 – Deschis

Luni, 1 decembrie 2025 – Închis

