Rezultate LOTO - Duminică, 4 ianuarie 2026. Report la 6/49 de peste 2,57 milioane de euro. La Joker depășește 9,03 milioane de euro

Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 4 ianuarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Premii substanțiale câștigate la tragerile de miercuri, 31 decembrie

La tragerea suplimentară Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, jud. Ialomița.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, jud. Cluj.

La tragerea principală Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

Programul agențiilor Loto

Duminică 04.01.2026 – deschis (primele trageri loto din 2026)

Luni 05.01.2026 – deschis

Marți 06.01.2026 – închis

Miercuri 07.01.2026 – închis

Program de lucru cu publicul Aparatul Central (Plăți premii) *

06.01.2026 – închis

07.01.2026 – închis

Numerele extrase la Tragerile duble de Anul Nou, AICI.

Editor : Liviu Cojan