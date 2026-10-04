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Rezultate LOTO - Duminică, 4 octombrie 2026: Reporturi de milioane de euro la trei jocuri ale Loteriei Române

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 4 octombrie: 

Duminică, 4 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această ediție, la 6/49 s-a anunțat un report de peste 2,24 milioane de euro. La Joker sunt în joc mai mult de 1,6 milioane de euro, iar la Noroc, reportul cumulat depășește 1,03 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 4 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,85 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

Premiu important înregistrat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi,  1 octombrie, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

La tragerea Joker, s-a înregistrat un câștig de categoria a III-a în valoare de peste 52.000  de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Drobeta-Turnu Severin.

Editor : Liviu Cojan

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