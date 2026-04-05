Rezultate LOTO - Duminică, 5 aprilie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Numerele câștigătoare de duminică, 5 aprilie: 

Duminică, 5 aprilie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 2 aprilie, Loteria Română a acordat peste  27.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 aprilie: 

Loto 6/49: 9, 4, 8, 49, 25, 42

Noroc: 7 8 1 9 3 0 7

Joker: 34, 5, 38, 25, 40 + 18

Noroc Plus: 2 7 4 2 9 1

Loto 5/40: 20, 24, 31, 7, 11, 17

Super Noroc: 9 6 2 9 6 6

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 11,96 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62,11 milioane de lei (peste 12,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 124.100 de lei (peste 24.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 85.200 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 219.100 de lei (peste 42.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 143.200 de lei (peste 28.000 de euro).

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
