Rezultate LOTO - Duminică, 5 iulie 2026. Reporturi consistente la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 230.000 de euro

Duminică, 5 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49, categoria I, depășește 7,02 milioane de euro. La Joker sunt în joc aproape 231.000 de euro, iar la Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,35 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

Premiu la 5/40 înregistrat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 2 iulie, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Bărbătești, județul Vâlcea.

Editor : Liviu Cojan