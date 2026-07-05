Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 5 iulie 2026. Reporturi consistente la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 230.000 de euro

Data actualizării: Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 5 iulie: 

Duminică, 5 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49, categoria I, depășește 7,02 milioane de euro. La Joker sunt în joc aproape 231.000 de euro, iar la Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,35 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

Premiu la 5/40 înregistrat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 2 iulie, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Bărbătești, județul Vâlcea.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
soldat rus militar rus rusia
2
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
3
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
4
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
daniel sava
5
Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 2 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 28 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 25 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Premiul de aproape 1,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 21 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington DC
Discursul lui Donald Trump de Ziua Independenţei a fost întârziat de...
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Israelul și Grecia, în alertă: Turcia ar putea reveni la programul...
vladimir putin si donald trump
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp...
accident
Polițiști răniți în 2 Mai, după ce un autocar a intrat într-o...
Ultimele știri
Descoperire spectaculoasă în deşertul Egiptului: Arheologii au scos la lumină un vechi oraş bizantin
„Albania nu este de vânzare”. Protest uriaș la Tirana împotriva unui proiect imobiliar în care este implicată fiica lui Donald Trump
Scene dramatice: Imagini din timpul salvării unui cerb, căzut într-o groapă adâncă cu nămol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Fanatik.ro
Marele atu al Craiovei în lupta din Liga Campionilor și SuperLiga. Cum arată echipele-tip pe care oltenii le...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Ed Sheeran, apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei de la Cupa Mondială. Ce a făcut celebrul artist...
Adevărul
„Arma secretă” de sub apă care ar opri orice inamic la Marea Neagră. De ce polonezii o au, iar România doar...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă...
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de...
Newsweek
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
Digi FM
Imagini rare cu Richard Gere, filmat de soția sa, Alejandra Silva, într-o drumeție romantică: „Persoana pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Acum 5 ani anunța că e transgender, azi impresionează cu un corp sculptat. Elliot Page și-a afișat abdomenul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...