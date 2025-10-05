REZULTATE LOTO - Duminică, 5 octombrie 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc peste 574.000 de euro

Duminică, 5 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Vești bune pentru jucători! Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie este singura cu câștig fix, iar în prezent valoarea acestuia este de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

Editor : Liviu Cojan