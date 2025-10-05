Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 5 octombrie 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc peste 574.000 de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 5 octombrie:  Vești bune pentru jucători! Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Duminică, 5 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Vești bune pentru jucători! Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie este singura cu câștig fix, iar în prezent valoarea acestuia este de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
4
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
sofer, volan
5
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cristian Păun
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de...
sorin oprescu
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a...
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită...
Ultimele știri
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale"
Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil
Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 28 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 25 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - Duminică, 21 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO – Joi, 18 septembrie 2025: Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Andreea Răducan, gimnasta care a bucurat milioane de români la Olimpiada de la Sidney. Ce face...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
Neverosimil: un sat cu 1.485 de locuitori, la un vârf de ac de intrarea în istorie! Buget: 9.000.000 €
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich, declarații rare despre legătura cu Michelle Pfeiffer la...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...