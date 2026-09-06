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Rezultate LOTO - Duminică, 6 septembrie 2026: Peste 853.000 de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker aproape 1,1 milioane de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 6 septembrie:  Câștiguri acordate la tragerile de joi

Duminică, 6 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această ediție, Loteria Română a anunțat un report la 6/49 în valoare de peste 853.000 de euro, în timp ce la Joker, suma 1,09 milioane de euro. De asemenea, la Noroc se înregistrează un report cumulat consistent.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 6 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

Câștiguri acordate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 3 septembrie, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro

Editor : Liviu Cojan

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