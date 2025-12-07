Live TV

REZULTATE LOTO - Duminică, 7 decembrie 2025: Trageri speciale cu premii suplimentate. Peste 8,14 milioane de euro, report la Joker

Data actualizării: Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 4 decembrie: 

Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 4 decembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49 : 9 lei
  • pentru JOKER : 8 lei
  • pentru LOTO 5/40 : 6 lei
  • pentru NOROC : 4 lei
  • pentru NOROC PLUS : 3 lei
  • pentru SUPER NOROC : 2 lei

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 856.700 de lei  (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).

Premiu consistent acordat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 4 decembrie, Loteria Română a acordat 24.338 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 720.511,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

