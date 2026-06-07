Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 5,62 milioane de euro. Report cumulat mare, la Noroc

Duminică, 7 Iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul este în valoare de peste 5,62 milioane de euro. Reportul cumulat la Noroc depășește 1,28 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 547.300 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 7 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

Premiu consistent câștigat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 4 iunie, Loteria Română a acordat 15.445 de câștiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cernavodă.

Editor : Liviu Cojan