Rezultate LOTO – Duminică, 8 martie 2026: Trageri speciale duble, cu premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker

Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri - o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 8 martie

Loto 6/49 tragerea principală:



Loto 6/49 tragerea suplimentară:

Noroc:

Joker tragerea principală:

Joker tragerea suplimentară:

Noroc Plus:

Loto 5/40 tragerea principală:

Loto 5/40 tragerea suplimentară:

Super Noroc:

***

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

Premii consistente acordate joi

La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

Editor : Liviu Cojan