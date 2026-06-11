Rezultate LOTO - Joi, 11 iunie 2026: Report la 6/49 de peste 5,86 milioane de euro. La Joker sunt în joc peste 594.000 de euro

Joi, 11 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Peste 5,86 milioane de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker reportul depășește 594.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 11 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste un milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

Premiu câștigat la tragerea Noroc

La tragerile loto de duminică 7 iunie , Loteria Română a acordat 25.400 de câștiguri în valoare totală de peste două milioane de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Otopeni.

Editor : Liviu Cojan