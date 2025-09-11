Live TV

Rezultate LOTO – Joi, 11 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 11 septembrie: 

Joi, 11 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

Premii consistente acordate la tragerile de joi

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 7 septembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.420,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Iași.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 82.856,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Câmpeni, jud. Alba.

