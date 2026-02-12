Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 12 februarie 2026: Report la 6/49 de peste 4,38 milioane de euro. Sumă uriașă în joc la Joker

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 12 februarie: 

Joi, 12 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat  35.272 de câștiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 34.100 de lei.

