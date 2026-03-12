Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026: Report la Joker de aproape 11,3 milioane de euro. Sume consistente în joc la 6/49 și Noroc

Joi, 12 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 12 martie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,3 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro)

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

Premii mari câștigate la tragerile de duminică

La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51,188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud, iar cel de-al patrulea pe AmParcat.ro.

