Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026: Report la Joker de aproape 11,3 milioane de euro. Sume consistente în joc la 6/49 și Noroc

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 12 martie: 

Joi, 12 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 12 martie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,3 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro)

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

Premii mari câștigate la tragerile de duminică

La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51,188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte  72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud, iar cel de-al patrulea pe AmParcat.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
HIMARS lanseaza racheta
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
5
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile loto
Cine este câștigătorul premiului de 4,5 milioane de euro la Loto 6/49. Joacă aceleaşi numere de peste 10 ani
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 8 martie 2026: Trageri speciale duble, cu premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO - Duminică, 1 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească...
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
Ultimele știri
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic de amploare
Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”
Alina Gorghiu, către George Simion, după ce AUR n-a votat cererea SUA: Nu erai cel mai MAGA dintre MAGA sau nu ți-a dat voie Moscova?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Fanatik.ro
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...