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Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026: La 6/49 reportul depășește 4,5 milioane de lei. La Joker sunt în joc 1,56 milioane de lei

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 12 noiembrie: 

Joi, 12 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Astfel, pentru această ediție, Loteria Română anunță un report la 6/49 în valoare de peste 4,5 milioane de lei. La Joker sunt în joc peste 1,56 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 12 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,5 milioane de lei (peste 843.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

Premii substanțiale acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Vaslui.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 1.031.352,24 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația mobilă AmParcat.ro. La același joc, s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a în valoare de 79.688,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Suceava.

Editor : Liviu Cojan

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