Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 13 august 2026: La 6/49 sunt în joc peste 9,82 milioane de euro, iar la Joker peste 697.000 de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 13 august: 

Joi, 13 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 9,82 milioane de euro, iar la Joker se pot câștiga peste 697.400 de euro. Report consistent și la Noroc.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 13 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 186.500 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 53.700 de lei (peste 10.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 45.100 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 78.400 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro).

La tragerile loto de duminică, 9 august, Loteria Română a acordat 29.181 de câștiguri în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
4
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Biserică Germania
5
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Digi Sport
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 6 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 2 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 30 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 26 iulie 2026: Report mare la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 490.000 de euro
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
A doua avertizare RO-Alert în Tulcea: Armata a ridicat avioane F-16...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor...
Drona Costinesti
Fragment dintr-o dronă, observat în mare la Costineşti. Autoritățile...
Kostas Passaris.
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare...
Ultimele știri
Calendar Evaluarea Națională și bacalaureat 2027: Datele propuse de Ministerul Educației. Cum s-ar putea schimba evaluarea lucrărilor
Cât ar putea câștiga David Popovici după ce a cucerit aurul european la 100 m liber
Extrădarea lui Paul al României se amână. Avocații invocă probleme cardiace și au cerut suspendarea procedurii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
Salman Khan și Iulia Vântur își ridică fortăreață după atacul armat! Reședința cu 6 etaje care se...
Fanatik.ro
„Rușii sunt obișnuiți cu propaganda!”. Egor Kornev, ironizat în direct după ce a fost învins de David...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ciprian Deac, dezvăluiri după retragere: „Credeam că sunt cel mai bun fotbalist de pe planetă”. Secretul pe...
Adevărul
Ce conținea documentul semnat în secret care a schimbat destinul lumii. Crunta dezamăgire trăită de români
Playtech
Obiectele vechi pe care românii le aruncă la curățenie, deși unele pot valora o mică avere. Poţi lua chiar...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle...
Pro FM
Paris Jackson s-a întâlnit prima dată cu mama ei, Debbie Rowe, abia la 15 ani: "Suntem foarte asemănătoare"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cele mai bune filme cu Ben Affleck. Ce producții i-au adus premiul Oscar
Adevarul
Schimbări majore în administrația publică: dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică...
Newsweek
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Nepotul lui Jack Nicholson calcă pe urmele bunicului său celebru. În ce film va juca primul lui rol principal
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”