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Rezultate LOTO - Joi, 15 octombrie 2026: Sume substanțiale în joc la 6/49 și Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 15 octombrie: 

Joi, 15 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49 se pot câștiga 2,74 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 1,74 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 15 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

Premiu uriaș înregistrat la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 11 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 4,82 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig la categoria I în valoare de 2.456.420 de lei și un câștig la categoria a II-a în valoare de 70.729 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro și pe AmParcat.ro.

Editor : Liviu Cojan

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