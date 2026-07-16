Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Peste 7,93 milioane de euro sunt în joc la 6/49. La Joker, reportul depășește 370.000 de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 16 iulie: 

Joi, 16 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul a ajuns la peste 7,93 milioane de euro,iar la Joker, sunt în joc peste 370.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 16 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro), iar la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

Sumă mare câștigată la tragerea Noroc de duminică

La Tragerile Speciale Loto ale Verii, care au avut loc duminică, 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Digi Sport
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 12 iulie 2026: Tragerile Speciale ale Verii, cu fonduri suplimentate la principalele jocuri
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 9 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
A fost câștigat premiul de peste 4 milioane de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Unde s-a jucat biletul norocos
bile de loto
Rezultate LOTO pentru Duminică, 5 iulie 2026. Reporturi consistente la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 230.000 de euro
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 2 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată...
romani morti alpi
Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil...
vladimir putin
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia...
Incubator
Cerere pentru reducerea temporară a locurilor la secția ATI...
Ultimele știri
Valea Oltului, blocată după ce un autocamion a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat pe DN7
S-a dat publicității cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Ostilitățile SUA - Iran continuă: Washingtonul a atacat un petrolier în Ormuz. Sistemele de apărare aeriană, activate la Teheran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Ce scria, de fapt, pe sticla lui Pickford și de ce era așa disperat că a pierdut-o! Obiectul a ajuns la...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cum este descrisă Simona Halep de americani, după apariția de la Wimbledon. S-a afișat pentru prima oară cu...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Proprietarul unui parc auto și-a făcut...
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...