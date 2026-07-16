Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Peste 7,93 milioane de euro sunt în joc la 6/49. La Joker, reportul depășește 370.000 de euro

Joi, 16 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul a ajuns la peste 7,93 milioane de euro,iar la Joker, sunt în joc peste 370.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 16 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro), iar la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

Sumă mare câștigată la tragerea Noroc de duminică

La Tragerile Speciale Loto ale Verii, care au avut loc duminică, 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan