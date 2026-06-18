Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 18 iunie 2026. Loteria Română anunță un report la 6/49 de peste 6,23 milioane de euro și suplimentare la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 18 iunie: 

Joi, 18 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 6,23 milioane de euro, iar reportul cumulat la Noroc depășește 1,37 milioane de euro. În plus, Loteria Română a anunțat o suplimentare de 300.000 de lei la categoria I a jocului Joker, după ce duminică, 14 iunie, s-a câștigat premiul de categoria I.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 18 iunie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Premiul de categoria I la Joker, câștigat la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 14 iunie, Loteria Română a acordat 37.415 câștiguri în valoare totală de peste 6,31 milioane de lei.

La tragerea Joker din 14 iunie s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 10,50 lei.

Citiți și:
Câștigătoarea premiului de 3,5 milioane de lei la Joker și-a ridicat banii. Mesajul ei pentru jucătorii la Loto

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Fotografie principala
2
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
Mette-Marit
3
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
4
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
5
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
loto bile
Câștigătoarea premiului de 3,5 milioane de lei la Joker și-a ridicat banii. Mesajul ei pentru jucătorii la Loto
bile de loto
Rezultate LOTO – Duminică, 14 iunie 2026. Peste șase milioane de euro sunt în joc la 6/49
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 11 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 4 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1467
Adrian Veștea, așteptat să depună lista de miniștri și programul de...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Consiliul European: cele mai importante aspecte. Incidentul cu drona...
Demonstrații Albania
„Revoluția flamingo”. De ce revolta populară din Albania înseamnă...
vot in romania
„Am venit să ne luăm votul înapoi”. Primar de comună, demis prin...
Ultimele știri
Mesaj comun al G7 privind Rusia. Trump dă semnale că ar putea înăspri poziția față de Moscova: „Eu sunt șeful”
Apple pregătește scumpiri din toamnă. Cât va costa primul iPhone pliabil
„Israelul așteaptă în culise ca un copil certat”. Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, întâmpinat cu reacții mixte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A folosit aceeași cremă timp de 30 de ani. Când a renunțat la ea, viața i s-a transformat într-un coșmar...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
El e Gigi Becali de Dortmund. Omul care aprobă investițiile străine în România este acționar în Bundesliga
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Inflația mănâncă mult din pensiile mici: 2,7 milioane de români nu-și mai pot acoperi cheltuielile de bază
Newsweek
Noul premier NU a menționat creșterea pensiilor în Programul de guvernare. Pensia anticipată, eliminată?
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...