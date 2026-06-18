Rezultate LOTO - Joi, 18 iunie 2026. Loteria Română anunță un report la 6/49 de peste 6,23 milioane de euro și suplimentare la Joker

Joi, 18 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 6,23 milioane de euro, iar reportul cumulat la Noroc depășește 1,37 milioane de euro. În plus, Loteria Română a anunțat o suplimentare de 300.000 de lei la categoria I a jocului Joker, după ce duminică, 14 iunie, s-a câștigat premiul de categoria I.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 18 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Premiul de categoria I la Joker, câștigat la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 14 iunie, Loteria Română a acordat 37.415 câștiguri în valoare totală de peste 6,31 milioane de lei.

La tragerea Joker din 14 iunie s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 10,50 lei.

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Editor : Liviu Cojan