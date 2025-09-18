Live TV

REZULTATE LOTO – Joi, 18 septembrie 2025: Reporturi de câte 6, 3 milioane de euro la 6/49 și Joker. Bani mulți în joc la Noroc

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 18 septembrie: 

Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 18 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

Premii atractive acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bistrița.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Băilești.

La tragerea principală Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a în valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Alexandria.

