Joi, 19 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 15 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.634 de câștiguri în valoare totală de 2.066.519 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 19 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 110.100 lei (peste 20.500 euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).

Editor : Liviu Cojan