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Rezultate LOTO - Joi, 2 iulie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 7 milioane de euro, iar la Noroc, reportul trece de 1,3 milioane de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 2 iulie: 

Joi, 2 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română anunță un report de peste 7,03 milioane de euro la 6/49, iar la Noroc un report cumulat care depășește 1,33 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 2 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

Câștiguri obținute la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 28 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 55.015,84 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Păuliș – jud. Arad, în Constanța, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Galați și online, pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

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