Rezultate LOTO - Joi, 22 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Joi, 22 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 22 ianuarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerea Super Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Mioveni, jud. Argeș.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

Editor : Liviu Cojan