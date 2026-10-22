Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026: Peste 3,19 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Fond de câștiguri suplimentat la Joker

Joi, 22 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea de astăzi.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 22 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 28.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).

Marele premiu la Joker, câștigat la tragerile de duminică. S-au înregistrat și alte câștiguri

La tragerile loto de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, în valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.

Reamintim că la tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schemă redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,50 de lei. Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a în valoare de 92.944 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-a înregistrat un câștig de categoria a III-a în valoare de 81.314,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Giurgiu.

La tragerea Noroc s-a înregistrat un câștig de categoria N-3 în valoare de 61.238 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacaloto.ro.

Câștigătoarea premiului la Joker, din 18 octombrie, și-a ridicat banii

„Este cel mai potrivit moment în care premiul ne ajută, cu adevărat, pe mine și pe cei din jurul meu!”, a declarat câștigătoarea.

Marți, 20 octombrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătoarea premiului de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro), care a fost obținut la tragerea Joker din 18 octombrie .

Castigătoarea este din județul Suceava, are peste 60 de ani, joacă constant la loto de peste 10 ani, iar de un an joacă doar online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro. O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au o semnificație personală și le joacă frecvent. Ne-a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici.

Pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au mai înregistrat 20 de câștiguri de categoria a V-a, 50 de câștiguri de categoria a VII-a și 35 de câștiguri de categoria a VIII-a. Suma totală câștigată a fost în valoare de 10.013.880,07 lei.

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Editor : Liviu Cojan