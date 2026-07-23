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Rezultate LOTO - Joi, 23 iulie 2026: La 6/49 se pot câștiga peste 8,4 milioane de euro. Report de peste 453.000 de euro la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 23 iulie: 

Joi, 23 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 8,4 milioane de euro, iar la Joker, reportul depășește 453.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 23 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).

Premii câștigate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 19 iulie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,51 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 7 premii la categoria a II-a în valoare de 69.212,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Oradea și Butea – județul Iași, precum și pe bilete.loto.ro, joaca.loto.ro și pe pago.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

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