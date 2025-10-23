REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Report uriaș la 6/49. La Joker sunt în joc peste 7,07 milioane de euro

Joi, 23 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 23 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Premii consistente înregistrate la tragerile de duminică

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 780.639,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 745.501,64 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și din Timișoara.

Editor : Liviu Cojan