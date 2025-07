Tragerile LOTO de joi, 24 iulie 2025. Report de peste 3 milioane de euro la 6/49 și de peste 5 milioane de euro la Joker

Loteria Română organizează joi, 24 iulie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Verii, care au avut loc duminică, 20 iulie, compania a acordat peste 31.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,32 milioane de lei. Reportul la categoria I pentru Loto 6/49 e de peste 3 milioane de euro, în timp ce la Joker reportul depășește 5,14 milioane de euro.

Numerele câștigătoare vor fi extrase începând cu ora 18:30.

Numerele câștigătoare de joi, 24 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 15,53 milioane de lei (peste 3,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,09 milioane de lei (peste 412.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,1 milioane de lei (peste 5,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 634.400 de lei (peste 125.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,2 milioane de lei (peste 237.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 250.400 de lei (peste 49.300 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 112.700 de lei (peste 22.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 119.700 de lei (peste 23.600 de euro).

Premiu câștigat la Noroc Plus, duminică

La tragerile loto de duminică, 20 iulie, la Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 61.683,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sector 1.

